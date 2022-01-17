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Adaptado em nova função, Caio Henrique comemora grande atuação pelo Monaco

Jogador foi o grande destaque da goleada por 4 a 0 sobre o Clermont Foot ao marcar um gol e dar uma assistência
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LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 13:37

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 13:37

Um dos principais nomes do Monaco na temporada 2021/22, o brasileiro Caio Henrique foi peça chave na vitória por 4x0 sobre o Clermont Foot, no último domingo (16). Caio Henrique deu uma bela assistência para Ben Yedder marcar o segundo gol da equipe e fechou o placar ao anotar o último da goleada em jogada individual. Feliz com o desempenho e adaptado ao meio-campo, o jogador espera seguir evoluindo, independente da posição.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid
- Muito feliz por poder estar ajudando o Monaco. Cheguei aqui como lateral-esquerdo, mas há algumas partidas venho desempenhando um papel mais de meia, atuando com maior liberdade pelo campo para ajudar na construção das jogadas. É uma posição que conheço, pois iniciei a carreira no meio-campo e depois fui para a lateral. Me sinto bem nas duas e estarei sempre disposto a ajudar a equipe da melhor forma possível. Graças a Deus fizemos um grande jogo e fui feliz ao marcar o meu primeiro gol na temporada, além de poder ajudar Ben Yedder com o cruzamento para o gol - disse Caio Henrique.
Ao todo, o brasileiro já soma oito assistências e um gol na temporada. Caio Henrique é o líder no quesito passes para gol do Monaco e está entre os principais da Ligue 1. O próximo compromisso da equipe será no domingo, contra o Montpellier, fora de casa. Apesar do recente interesse de grandes clubes europeus, Caio Henrique garante foco total no Monaco em busca dos objetivos da temporada.
+ Argélia perde para Guiné Equatorial e encerra invencibilidade de 35 jogos
- Procuro nem saber sobre notícias nesse sentido. Sou jogador do Monaco e hoje me sinto bem e feliz aqui. Claro que todo jogador fica contente em ver o seu trabalho reconhecido, mas eu estou focado em ajudar o clube a buscar coisas importantes na temporada. Tenho certeza que temos condições de fazer uma ótima campanha nas competições em que estamos disputando - concluiu.
Crédito: CaioHenriquesegueemboafasenoMonaco(Foto:Divulgação

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