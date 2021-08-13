Adaptado à Udinese, Walace, ex-Grêmio, projeta sua melhor temporada na Europa

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Desde 2017 na Europa, o volante Walace, 26 anos, campeão da Copa do Brasil com o Grêmio e medalha de ouro na Olimpíada do Rio (ambas conquistas em 2016) vai para a sua terceira temporada na Udinese. A última foi a que ele mais atuou. Foram 30 aparições em campo com a camisa Bianconeri.

Veja a tabela do Italiano- Feliz em voltar aos jogos oficiais. Tivemos alguns amistosos na pré-temporada, me senti muito bem fisica e tecnicamente. Mas, o principal é que estou feliz e adaptado aqui ao clube. A última temporada já foi boa, estive em grande parte dos jogos. Então, a expectativa é que essa temporada seja melhor ainda, também por já conhecer melhor o estilo do futebol italiano - afirma Walace.

Após o primeiro jogo oficial da temporada pela Copa Itália, no próximo domingo, dia 22, é vez de estrear pela Série A. E logo no primeiro jogo, a toda poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo pela frente.

- É um jogo muito difícil, a Juventus é sempre uma das favoritas e eles têm um grande time. Mas, gosto desse tipo de jogo, de enfrentar os melhores. E tenho certeza que podemos fazer um bom enfrentamento, com possibilidade de conseguirmos um bom resultado. A busca é sempre pela vitória - ressalta.