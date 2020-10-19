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futebol

Adama Traoré está próximo de renovar contrato com Wolves

Atacante espanhol deve passar a ganhar aproximadamente R$ 800 mil por semana e ser um dos atletas mais bem pagos do clube. Jogador foi sondado por Liverpool e Barcelona...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 10:04

LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 10:04
Crédito: Lindsey Parnaby / AFP
O Wolverhampton estão dispostos a oferecer um salário de 110 mil libras semanais (aproximadamente R$ 800 mil) para Adama Traoré, segundo o “The Times”. O objetivo do clube inglês é garantir que o atleta irá permanecer apesar das sondagens de Liverpool e Barcelona na última janela de transferências. A assinatura do novo contrato deve acontecer nas próximas semanas.
Com a nova proposta, o espanhol iria estar no mesmo escalão salarial de outros grandes nomes da equipe, como Rui Patrício e Raúl Jiménez. O atleta é nome de confiança do técnico Nuno Espírito Santo e o português afirmou que o camisa 37 está satisfeito com suas funções no clube e empenhado nos treinamentos.
Com contrato até 2023, a renovação contratual será uma valorização pelo que Traoré tem feito desde que chegou ao clube em 2018. As especulações indicam que o contrato assinado terá validade por quatro temporadas.

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