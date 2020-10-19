Adama Traoré está próximo de renovar contrato com Wolves

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP

O Wolverhampton estão dispostos a oferecer um salário de 110 mil libras semanais (aproximadamente R$ 800 mil) para Adama Traoré, segundo o “The Times”. O objetivo do clube inglês é garantir que o atleta irá permanecer apesar das sondagens de Liverpool e Barcelona na última janela de transferências. A assinatura do novo contrato deve acontecer nas próximas semanas.

Com a nova proposta, o espanhol iria estar no mesmo escalão salarial de outros grandes nomes da equipe, como Rui Patrício e Raúl Jiménez. O atleta é nome de confiança do técnico Nuno Espírito Santo e o português afirmou que o camisa 37 está satisfeito com suas funções no clube e empenhado nos treinamentos.