futebol

Adailton vibra com boa atuação e crê em recuperação do FC Tokyo na J-League

Atacante brasileiro teve grande atuação contra o Kashiwa Reysol, marcando dois gols e conseguindo uma assistência...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 16:17

LanceNet

Crédito: Divulgação / FC Tokyo
Melhor em campo na goleada do FC Tokyo por 4 a 0 diante do Kashiwa Reysol, com dois gols e uma assistência, o atacante Adailton saiu de campo aliviado. Uma das referências da equipe, o jogador foi importante para quebrar a sequência de cinco derrotas consecutivas na J-League com uma vitória convincente que acalmou os ânimos.
- Muito feliz, acho que foi muito difícil. Tivemos uma sequência de cinco derrotas, mas conseguimos dar a volta por cima com esse resultado positivo, uma goleada, atuação segura. Felizmente ajudei com dois gols e uma assistência, sendo o melhor do jogo. Espero manter a forma e continuar marcando os gols - disse o jogador.
O FC Tokyo volta a campo nesta quarta-feira, diante do Oita Trinita, às 7h, pela Copa da Liga Japonesa. Se na J-League a fase não era das melhores, na Copa da Liga o time já está classificado, o que fez com que a comissão técnica decidisse por poupar alguns titulares focando nesta recuperação na liga nacional:
- Estamos classificados. Então é importante alguns jogadores descansarem, serem poupados. Sábado voltaremos descansados para a J-League, com objetivo traçado, de obter uma boa sequência de vitórias e buscar os times da parte de cima da tabela - concluiu.

