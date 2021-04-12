Adailton comemora primeiro gol na temporada e foca em grandes objetivos para o FC Tokyo

Crédito: Divulgação/FC Tokyo

O atacante brasileiro Adailton vem sendo um dos destaques do FC Tokyo desde a última temporada, quando conquistou a Copa Levain com gol na decisão. O jogador iniciou a temporada com boas atuações, inclusive marcando o primeiro gol dele no último domingo, mas preferiu não colocar uma meta de quantos pretende fazer em 2021.

Veja a tabela do Inglês- A temporada passada foi muito boa. Consegui ajudar minha equipe fazendo muitos gols. Espero continuar ajudando nessa temporada, fazendo ainda mais gols. Não gosto de trabalhar com metas. Prefiro trabalhar jogo a jogo, pensando sempre em fazer o melhor no próximo - disse Adailton.

Adailton também falou sobre os objetivos do FC Tokyo no para a temporada. A equipe não começou tão bem a J-League, mas vem crescendo. E para o atacante, co a qualidade que o elenco tem, os objetivos tem que ser grandes, como títulos ou uma vaga na AFC Champions League: