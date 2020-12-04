Adaílton comemora gol que classificou FC Tokyo na Champions Asiática

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O FC Tokyo (JAP) garantiu classificação para o mata-mata da Liga dos Campeões da Ásia com gol brasileiro. O baiano Adaílton, que já passou por clubes como Fortaleza, Vitória e Athletico, fez o único gol da vitória dos japoneses sobre o Perth Glory (AU) por 1 a 0, que garantiu o segundo lugar do Grupo F e a vaga para às oitavas de final da principal competição do continente. Eleito o melhor jogador da partida, o atacante falou sobre o gol e o triunfo.

- Era um jogo muito importante para o clube. Estou muito feliz em poder marcar o gol e ajudar minha equipe. Conseguimos a classificação, que é muito importante e ainda fui coroado com prêmio de melhor da partida. É seguir trabalhando para continuar evoluindo - disse o atacante.Nas oitavas de final, o FC Tokyo vai encarar o Beijing Guoan, que tem brasileiros como Fernando, Renato Augusto e Alan. O primeiro confronto será no dia do aniversário de Adaílton, no domingo (6/12). Ele prega respeito ao adversário, mas quer deixar a marca mais uma vez e em um dia especial: