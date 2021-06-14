Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Adaílton celebra classificação do FC Tokyo na Copa da Liga: 'Treinando forte para buscar o bicampeonato'
Adaílton celebra classificação do FC Tokyo na Copa da Liga: 'Treinando forte para buscar o bicampeonato'

Jogador brasileiro do FC Tokyo comemorou goleada por 4 a 1 sobre a equipe do Shonan na Copa da Liga Japonesa...
LanceNet

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 18:54

Crédito: Divulgação / FC Tokyo
O FC Tokyo conseguiu a classificação na Copa da Liga Japonesa graças a grande atuação de um brasileiro. O atacante Adaílton brilhou na goleada por 4 a 1 sobre o Shonan e garantiu a vaga na próxima fase após a derrota por 1 a 0 no primeiro jogo. Feliz pelo desempenho, o camisa 15 sonha com mais um título da competição.
Veja a tabela da Eurocopa- Foi um jogo muito difícil, mas fui muito feliz em aproveitar as oportunidades e consegui marcar duas vezes, que nos ajudou a buscar a classificação para a próxima fase. Agora é descansar o corpo, a mente, esperar os próximos adversários para chegar o mais longe possível na competição, quem sabe até ser campeão - disse Adaílton.
O FC Tokyo é o atual campeão da Copa da Liga Japonesa, que também é conhecida como Levain Cup. O título da edição de 2020 foi conquistado em janeiro deste ano por conta do atraso no calendário, após vitória sobre o Kashiwa Reysol com gols do próprio Adaílton e de outro brasileiro: Leandro, ex-Grêmio e Palmeiras.
- É uma competição importante que conseguimos conquistar ano passado. Vamos seguir trabalhando bem, treinando forte para buscar o bicampeonato esse ano.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados