Adaílton celebra classificação do FC Tokyo na Copa da Liga: 'Treinando forte para buscar o bicampeonato'

O FC Tokyo conseguiu a classificação na Copa da Liga Japonesa graças a grande atuação de um brasileiro. O atacante Adaílton brilhou na goleada por 4 a 1 sobre o Shonan e garantiu a vaga na próxima fase após a derrota por 1 a 0 no primeiro jogo. Feliz pelo desempenho, o camisa 15 sonha com mais um título da competição.
- Foi um jogo muito difícil, mas fui muito feliz em aproveitar as oportunidades e consegui marcar duas vezes, que nos ajudou a buscar a classificação para a próxima fase. Agora é descansar o corpo, a mente, esperar os próximos adversários para chegar o mais longe possível na competição, quem sabe até ser campeão - disse Adaílton.
O FC Tokyo é o atual campeão da Copa da Liga Japonesa, que também é conhecida como Levain Cup. O título da edição de 2020 foi conquistado em janeiro deste ano por conta do atraso no calendário, após vitória sobre o Kashiwa Reysol com gols do próprio Adaílton e de outro brasileiro: Leandro, ex-Grêmio e Palmeiras.
- É uma competição importante que conseguimos conquistar ano passado. Vamos seguir trabalhando bem, treinando forte para buscar o bicampeonato esse ano.