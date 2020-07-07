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futebol

Adailton acredita no FC Tokyo brigando por título no Japão

Desde 2015 no país asiático, brasileiro chegou ao FC Tokyo no início desta temporada
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Publicado em 07 de Julho de 2020 às 20:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2020 às 20:34
Crédito: Divulgação
A retomada do futebol japonês foi da melhor maneira para o atacante Adailton, do FC Tokyo. No último sábado, a sua equipe venceu por 1 a 0 o Kashiwa Reysol e conquistou um resultado importante como visitante na J-League. Segundo o brasileiro, o triunfo foi essencial depois de quatro meses de paralisação devido à COVID-19.
- Foi um retorno um pouco difícil porque vínhamos fazendo os treinos, como uma pré-temporada novamente, e sabemos que nos primeiros jogos é difícil. Até por causa da ansiedade que atrapalha um pouco, mas depois que a bola volta a rolar tudo volta ao normal e aquela dificuldade dos primeiros minutos acaba passando - disse Adailton.
O atacante chegou ao FC Tokyo, atual vice-campeão da J-League, no início desta temporada. O jogador está no país asiático desde 2015 e, desde então, atuava pelo Júbilo Iwata. No futebol brasileiro, o atleta passou por Fortaleza, Vitória, Athletico-PR, Paraná Clube, Ponte Preta e Ituano. Agora, Adailton acredita que o seu clube pode brigar por títulos em 2020.
- Temos uma equipe muito forte, com bons jogadores, e temos um objetivo que é ser campeão neste ano. Todos os jogadores estão com esse pensamento e focados em cada jogo para se dedicar ao máximo para conseguir o resultado positivo - projetou.

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