Adailton acredita no FC Tokyo brigando por título no Japão

Crédito: Divulgação

A retomada do futebol japonês foi da melhor maneira para o atacante Adailton, do FC Tokyo. No último sábado, a sua equipe venceu por 1 a 0 o Kashiwa Reysol e conquistou um resultado importante como visitante na J-League. Segundo o brasileiro, o triunfo foi essencial depois de quatro meses de paralisação devido à COVID-19.

- Foi um retorno um pouco difícil porque vínhamos fazendo os treinos, como uma pré-temporada novamente, e sabemos que nos primeiros jogos é difícil. Até por causa da ansiedade que atrapalha um pouco, mas depois que a bola volta a rolar tudo volta ao normal e aquela dificuldade dos primeiros minutos acaba passando - disse Adailton.

O atacante chegou ao FC Tokyo, atual vice-campeão da J-League, no início desta temporada. O jogador está no país asiático desde 2015 e, desde então, atuava pelo Júbilo Iwata. No futebol brasileiro, o atleta passou por Fortaleza, Vitória, Athletico-PR, Paraná Clube, Ponte Preta e Ituano. Agora, Adailton acredita que o seu clube pode brigar por títulos em 2020.