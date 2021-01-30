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Acusado de racismo por Neymar, espanhol é agredido por torcedores do Olympique de Marselha

Em invasão da torcida no CT do clube, Álvaro González tentou conversar, mas acabou sendo alvo dos ultras franceses...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 13:32

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 13:32

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O clima não é bom no Olympique de Marselha. Neste sábado, centenas de torcedores se reuniram em protesto e invadiram o centro de treinamento do clube. De acordo com a imprensa espanhola, um dos alvos foi o zagueiro Álvaro González, que tentou acalmar os ânimos da torcida, mas acabou agredido e roubado.
+ Sergio Ramos perto de definir futuro, gigante inglês pode ser o destino de Mbappé… O Dia do Mercado A polícia foi chamada e deu fim à situação. Cerca de 25 torcedores foram presos e encaminhados à delegacia. Os principais alvos dos protestos da torcida eram o presidente Henri Eyraud e outros dirigentes do clube.
Vale lembrar que González é o antigo desafeto de Neymar. Em setembro de 2020, o brasileiro acusou o espanhol de racismo no clássico entre PSG e Olympique de Marselha. O defensor foi absolvido, mas continuou trocando provocações com o craque do PSG.
Após o incidente, o Olympique entra em campo neste sábado, às 17h (de Brasília), para encarar o Rennes. A equipe ocupa atualmente a sétima posição do Campeonato Francês.

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