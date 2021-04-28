Acusado de agredir ex-esposa e sua irmã mais nova, Giggs se declara inocente em Tribunal inglês

Ryan Giggs, ex-técnico do País de Gales, compareceu ao Tribunal de Manchester pela primeira vez e se declarou inocente das acusações de ter agredido sua ex-esposa, Kate Greville, e sua irmã, Emma Greville, no último dia primeiro de novembro.Além das agressões, o ex-meia também é acusado por controle e comportamento coercitivo durante a relação com Kate, que durou entre 2017 e 2020. Segundo a promotora Andrea Griffiths, o treinador isolava a mulher das relações sociais com amigos e colegas de trabalho.