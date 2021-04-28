AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Acusado de agredir ex-esposa e sua irmã mais nova, Giggs se declara inocente em Tribunal inglês
futebol

Acusado de agredir ex-esposa e sua irmã mais nova, Giggs se declara inocente em Tribunal inglês

O ex-técnico do País de Gales foi acusado de dar uma cabeçada em Kate Greville, enquanto estava bêbado. Emma Greville também teria sido agredida na mesma noite...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 11:34
Crédito: Geoff CADDICK / AFP
Ryan Giggs, ex-técnico do País de Gales, compareceu ao Tribunal de Manchester pela primeira vez e se declarou inocente das acusações de ter agredido sua ex-esposa, Kate Greville, e sua irmã, Emma Greville, no último dia primeiro de novembro.Além das agressões, o ex-meia também é acusado por controle e comportamento coercitivo durante a relação com Kate, que durou entre 2017 e 2020. Segundo a promotora Andrea Griffiths, o treinador isolava a mulher das relações sociais com amigos e colegas de trabalho.
As irmãs não compareceram a audiência que durou cerca de 13 minutos. Por conta das acusações, Giggs não irá comandar o País de Gales na Eurocopa e a seleção será dirigida por Robert Page. No entanto, o futuro do técnico segue indefinido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre por eutanásia Catalina Giraldo, de 30 anos, que travou batalha judicial na Colômbia para ter acesso ao suicídio assistido por médicos
Imagem de destaque
Irã quer transformar conflito militar com EUA em guerra econômica, diz especialista
Imagem de destaque
A medida de Trump que pode facilitar acesso do CV e do PCC a fuzis americanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados