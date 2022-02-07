  • 'Acreditar na Superliga Europeia é como achar que a terra é plana', dispara presidente da Uefa
futebol

'Acreditar na Superliga Europeia é como achar que a terra é plana', dispara presidente da Uefa

Mandatária da entidade máxima do futebol europeu voltou a falar sobre o assunto e afirmou que Barcelona, Real Madrid e Juventus ainda não desistiram da ideia...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 15:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 15:05
A possível criação da Superliga Europeia, que levantou polêmica na Europa em 2021, voltou a ser notícia nesta segunda-feira. Crítico do torneio, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, voltou a detonar a competição em entrevista ao 'Jounal du Dimanche' ao relembrar o anúncio do campeonato, em abril do ano passado.+ Senegal vence o Egito nos pênaltis e conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez
- Eu estava ao telefone desde as sete da manhã até à meia-noite. Aquilo era uma coisa que estava a ser preparada desde 2019, estavam confiantes que os 12 clubes iam se manter, e isso ia levar os outros a seguir, mas acabou por durar 48 horas. Barcelona, Juventus e Real Madrid ainda acreditam na Superliga Europeia, mas é como quem acha que a terra é plana - disse, antes de emendar:
- Nunca mais falei com eles, mas não tenho nenhum problema com Barcelona, Juventus e Real Madrid. São três grandes clubes, históricos que eu respeito e estou disposto a falar com eles, como parte de uma solução melhor para o futebol europeu. Contudo, tudo o que me chega são processos judiciais - encerrou.
