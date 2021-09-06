Acorda, Leão! Fortaleza vive momento ruim no Brasileirão

O sinal de alerta está mais do que ligado no Fortaleza. No último sábado, o Leão visitou o Bahia e voltou para casa com uma derrota por 4 a 2.
O placar mostra que o time de Pablo Vojvoda atravessa um momento mais delicado na competição, já que ele não venceu nos últimos quatro jogos.
Desde o triunfo contra o Palmeiras no Allianz Parque, a equipe nordestina obteve três empates e um revés.
O desempenho prejudicou o Fortaleza na hora de subir na classificação, já que o time está ‘empacado’ no 3º lugar.