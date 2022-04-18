Acorda, Leão! Fortaleza chega a quatro jogos sem vencer

O sinal de alerta está ligado dentro do Fortaleza. Na noite do último domingo, o Tricolor foi ao Beira-Rio e acabou superado pelo Internacional por 2 a 1.

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O resultado decretou ao time de Pablo Vojvoda a marca de quatro derrotas consecutivas, algo inesperado dentro do clube.

Com investimentos no elenco e tempo de trabalho da comissão técnica, a expectativa era que o início no Brasileirão e Libertadores fosse diferente.

No torneio continental, as derrotas para Colo-Colo e River Plate colocaram o time na lanterna da chave.

Enquanto isso, no Brasileirão, o Fortaleza acabou superado pelo Cuiabá e Inter, placares que culminaram com a penúltima colocação.

Confira os placares do jejum de vitórias:

Fortaleza 0 x 1 Cuiabá

Fortaleza 1 x 2 Colo-Colo

River Plate 2 x 0 Fortaleza

Internacional 2 x 1 Fortaleza