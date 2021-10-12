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futebol

Acorda, Coxa! Coritiba despenca e adia acesso na Série B

Coxa acumula três rodadas sem vencer e vê o Botafogo se aproximar da liderança do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 23:07

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 23:07

Crédito: Divulgação/Coritiba
Líder da Série B, o Coritiba está perto de carimbar o seu acesso à elite do futebol nacional, mas o técnico Gustavo Morínigo sabe que o time precisa melhorar.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Desde o triunfo contra o Guarani, o Coxa não conseguiu mais vencer e adiou os planos para garantir uma vaga na Série A.
O último duelo foi assustador. Dentro do Couto Pereira, nada deu certo e o time foi superado pelo Cruzeiro por 3 a 0.
Para deixar ainda mais o alerta ligado, o Coxa planejava uma sequência de vitórias para garantir o acesso contra o Vasco, em jogo marcado para o fim de semana.
Agora, Gustavo Morínigo e seus comandados precisam reagir e tentar a recuperação até para segurar a liderança. No momento, o Coxa tem 54 e o Botafogo, seu principal concorrente, aparece com 51.

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