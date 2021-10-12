Acorda, Coxa! Coritiba despenca e adia acesso na Série B

Crédito: Divulgação/Coritiba

Líder da Série B, o Coritiba está perto de carimbar o seu acesso à elite do futebol nacional, mas o técnico Gustavo Morínigo sabe que o time precisa melhorar.

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Desde o triunfo contra o Guarani, o Coxa não conseguiu mais vencer e adiou os planos para garantir uma vaga na Série A.

O último duelo foi assustador. Dentro do Couto Pereira, nada deu certo e o time foi superado pelo Cruzeiro por 3 a 0.

Para deixar ainda mais o alerta ligado, o Coxa planejava uma sequência de vitórias para garantir o acesso contra o Vasco, em jogo marcado para o fim de semana.