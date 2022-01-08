Ações inéditas e 'namoro' por naming rights do Morumbi: a parceria entre Bitso e São Paulo

Na última sexta-feira (07), o São Paulo anunciou uma nova parceria com a marca Bitso, uma empresa de criptomoedas que estampará a sua marca nas próximas três temporadas. Porém, não é somente na estampa da marca no uniforme que a empresa atuará no clube do Morumbi. A começar pelo próprio estádio. Uma possível conversa para o futuro são os naming rights do Morumbi. Perguntado sobre o assunto na entrevista coletiva da apresentação da parceria, o diretor de marketting do São Paulo, Eduardo Toni, falou sobre o assunto.

- Sobre o naming rights, enquanto você (jornalista) fazia a pergunta, a gente riu aqui. Esse é o namoro. Estamos agora com o sector right, fazendo um test drive, vamos chamar assim. Seria para nós um sonho, uma oportunidade única, ter no nosso estádio estampada a marca de uma empresa tão pujante quanto a Bitso - afirmou o executivo.

- A gente tem certeza de que esse é só o início de uma parceria que vai ser longínqua e a gente vai, com certeza, crescer em conjunto, é o que a gente espera e vai trabalhar para isso. Temos futuro - completou Beatriz Oliveira, diretora da Bitso.Parceria inédita no Morumbi com criptomoedasAlém de uma possibilidade do naming rights no futuro, algumas novidades já vão poder estar ao alcance do torcedor são-paulino no Campeonato Paulista. Segundo Eduardo Toni, os torcedores poderão comprar ingressos com a criptomoeda já nas primeiras partidas do clube no estadual. O Morumbi, inclusive, será o primeiro estádio do mundo a aceitar esse tipo de pagamento.