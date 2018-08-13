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Tragédia

Acidente de ônibus mata 12 torcedores do Barcelona de Guayaquil

Outros trinta pessoas ficaram feridas quando o veículo tombou em estrada. Eles voltavam de jogo contra Deportivo Cuenca

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 14:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 14:56
Tragédia mata 12 torcedores do Barcelona do Equador Crédito: Reprodução/Twitter
Doze torcedores do Barcelona de Guayaquil morreram e outros 30 ficaram feridos em um grave acidente de ônibus ocorrido neste domingo. A informação foi confirmada pelo clube equatoriano, que é o mais popular do seu país, no final da noite de domingo.
A tragédia ocorreu em uma estrada do sul do Equador, onde o veículo transportava de volta para Guayaquil um grupo de torcedores que haviam viajado até a cidade andina de Cuenca, onde o Barcelona disputou uma partida no domingo pelo Campeonato Equatoriano.
O resgate às vítimas do acidente, no Equador Crédito: Reprodução/Twitter
"O relatório final do acidente ocorrido hoje (domingo) com nossos torcedores é de 12 pessoas falecidas e 30 pessoas feridas. Estamos fazendo os arranjos para trazer rapidamente os corpos e dar-lhes um enterro cristão", informou José Francisco Cevallos, presidente do Barcelona de Guayaquil, por meio de mensagem publicada na página do clube no Twitter.
Informações preliminares, divulgadas pela Comissão de Trânsito do Equador (CTE), apontavam que houve dez mortes e 35 feridos por causa do acidente, mas depois as autoridades locais atualizaram estes números. E, de acordo com a CTE, o ônibus que transportava os torcedores cumpria todas as exigências para poder circular nas estradas locais e havia passado por uma última revisão mecânica.
As primeiras informações sobre o acidente, que agora está sob investigação para que as suas causas sejam apuradas, dão conta de que o ônibus tombou no quilômetro 57 de uma estrada que liga Cuenca à cidade de Molleturo. As autoridades locais ainda não conseguiram precisar o número total de passageiros que estavam no veículo.
Ao lamentar a tragédia, o presidente do Barcelona de Guayaquil também disse que montaria uma capela dentro do estádio do clube para "homenagear esses heróis que deixaram suas vidas" pelo time. Eles viajavam para assistir ao jogo que terminou empatado por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca, em resultado que garantiu o Barça local na liderança do Campeonato Equatoriano, com 10 pontos.
O resgate às vítimas do acidente, no Equador Crédito: Reprodução/Twitter
As primeiras informações sobre o acidente, que agora está sob investigação para que as suas causas sejam apuradas, dão conta de que o ônibus tombou no quilômetro 57 de uma estrada que liga Cuenca à cidade de Molleturo. As autoridades locais ainda não conseguiram precisar o número total de passageiros que estavam no veículo.
Ao lamentar a tragédia, o presidente do Barcelona de Guayaquil também disse que montaria uma capela dentro do estádio do clube para "homenagear esses heróis que deixaram suas vidas" pelo time. Eles viajavam para assistir ao jogo que terminou empatado por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca, em resultado que garantiu o Barça local na liderança do Campeonato Equatoriano, com 10 pontos.

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