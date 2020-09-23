'Acho que Zidane está feliz por Bale ter saído', diz José Mourinho

Treinador do Tottenham, José Mourinho revelou que Gareth Bale está feliz de retornar ao clube. Além disso, para o português, Zinedine Zidane também está contente pela saída do galês do Real Madrid.
- Não falei com Zidane, mas acho que está feliz por Bale ter saído e eu estou feliz por ele estar aqui. Bale está feliz por estar no Tottenham e espero que ele permaneça conosco. Espero que no final da temporada todos estejam felizes. Ele está muito feliz e a felicidade é muito importante na vida e no futebol. A minha experiência me diz isso. Ele ainda vai demorar a jogar, mas estamos trabalhando nesse sentido - disse.Emprestado pelo Real Madrid ao Tottenham, Bale jogou no clube londrino entre 2007 e 2013, quando foi vendido para os merengues. Pelos Spurs, são 203 jogos, 56 gols e 58 assistências.