Acertou o pé! São Paulo fez jogo com mais finalizações certas sob o comando de Rogério Ceni

O sistema ofensivo do São Paulo funcionou na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, na última segunda-feira (07), pelo Campeonato Brasileiro. As estatísticas comprovam o bom desempenho do ataque no triunfo sobre a equipe de Caxias do Sul. De acordo com o 'Foostats', foi a primeira vez que o São Paulo finalizou mais vezes certas do que erradas em uma partida sob o comando de Rogério Ceni. Ao todo, foram 11 chutes, sendo que seis foram em direção ao alvo e três entraram, garantindo o São Paulo na primeira divisão.
Curiosamente, esses bons números foram em uma partida que Ceni teve os três atacantes considerados titulares juntos em campo: Rigoni, Luciano e Calleri.
O trio foi essencial para o triunfo: Rigoni deu assistência, Calleri marcou o segundo gol do São Paulo e Luciano deixou sua marca duas vezes. Foi o primeiro jogo do Tricolor neste Campeonato Brasileiro que o time conseguiu marcar três gols.
O São Paulo é o 13º colocado, com 48 pontos conquistados. O América-MG é o oitavo colocado, com 50 pontos, o último dentro do grupo de classificados para a Libertadores. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Tricolor tem 4,8% de chances de classificação para a Libertadores.