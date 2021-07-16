Acertando rescisão com o São Paulo, Hernanes treina por conta própria

Crédito: Rubens Chiri

Enquanto acerta os últimos detalhes de sua rescisão com o São Paulo, o volante Hernanes, que recebeu uma homenagem do presidente Julio Casares nas redes sociais, vem treinando por conta própria, mantendo a forma física em casa. A informação foi divulgada incialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.

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Sem espaço na equipe de Hernán Crespo, Hernanes decidiu procurar a diretoria do Tricolor para uma rescisão amigável. Com um alto vencimento e sem conseguir atuar, as duas partes concordaram e seguem negociando para a saída do ídolo, de 36 anos de idade. Seu contrato vai até o final desta temporada.

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO! Em 2021, Hernanes entrou em campo nove vezes, sendo titular em apenas uma oportunidade, sem gols marcados. O último jogo do Profeta pelo Tricolor foi no dia 1 de junho, pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o 4 de Julho, em Teresina, no Piauí. Ele não foi relacionado nos últimos três jogos do Tricolor, contra Internacional, Bahia e Racing-ARG.

Bicampeão brasileiro pelo Tricolor - 2007 e 2008 -, o Profeta - como é chamado carinhosamente pelo torcedor - é também um dos maiores artilheiros da equipe neste século. Mesmo atuando muitas vezes como volante, Hernanes acumula 56 gols em 330 partidas pelo time do Morumbi.