  • Acerta o pé! São Paulo é o segundo time que mais erra finalizações no Brasileirão
futebol

Acerta o pé! São Paulo é o segundo time que mais erra finalizações no Brasileirão

De acordo com o site de estatísticas 'Footstats', Tricolor só errou menos finalizações que o Red Bull Bragantino na competição. Mesmo assim, clube tem o melhor ataque do torneio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 09:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc
O São Paulo vive extremos no ataque durante o Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem o melhor ataque do torneio com 49 gols, mas é o segundo time que mais erra finalizações nas 29 rodadas disputadas até aqui.
Segundo o 'Footstats', site especializado em estatísticas, o Tricolor teve 450 chutes até aqui no Brasileirão. Destes, 180 foram certos e 271 errados. Ou seja, 60% das finalizações dos comandados de Fernando Diniz não acertaram o alvo. O Red Bull Bragantino é o líder do quesito, com 283 chutes errados. A equipe do interior paulista finalizou 433 vezes, 19 chutes a menos que o São Paulo.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃODentre os jogadores do elenco, quem mais tem finalizações erradas no Brasileiro é o meia Gabriel Sara. Segundo o 'Footstats', ele deu 39 chutes erados em 29 jogos, média de 1,4 erros por jogo. Cria da base são-paulina, ele chutou 13 vezes na direção do alvo e marcou cinco gols.
Já o jogador que mais acerta o gol dos adversários no São Paulo é o atacante Brenner. Ao todo, ele deu 30 finalizações certas e 30 erradas, em 60 tentativas ao longo do Campeonato Brasileiro.
O São Paulo não fez gol em quatro jogos pelo Brasileiro deste ano: nas derrotas para Atlético-MG (3x0), Corinthians (1x0) e Santos (1x0), além do empate sem gols contra o Grêmio.

