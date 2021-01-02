Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Academia de Letras do Uruguai classifica como 'grave injustiça' a punição de Cavani por racismo
futebol

Academia de Letras do Uruguai classifica como 'grave injustiça' a punição de Cavani por racismo

Em comunicado, a associação linguística explica que o termo 'negrito', embora possa ter teor negativo, na variante do espanhol usado no país é um tratamento amigável...

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2021 às 13:35
Crédito: AFP
A Academia de Letras do Uruguai criticou a punição da Football Association (FA), entidade máxima do futebol inglês, feita ao atacante Cavani, do Manchester United (ING), por racismo. Segundo a associação, em um comunicado, a penalidade é uma "ignorância' e uma "grave injustiça", explicando que o termo "negrito", embora tenha um teor negativo, pode ser utilizado como tratamento afetivo.>> Veja a classificação do Campeonato Inglês
- As referências a qualidades físicas, morais ou pessoais de outras pessoas são usadas em todas as línguas do mundo para a criação de vocativos, ou seja, expressões para tratar os outros. Em alguns contextos, têm um teor negativo, e muitas vezes os mesmos termos podem ser considerados afetuosos ou amigáveis - diz a Academia no comunicado.
- Na variedade do espanhol no Uruguai, por exemplo, entre casais e amigos, entre pais e filhos, você pode ouvir e ler formas como "gordis, gordito, negri, negrito/a". Na verdade, a pessoa a quem se trata com esses vocativos não precisa ser obesa ou morena para recebê-los - explicou.- O uso do vocativo "negrito" por Cavani para se dirigir a "pablofer2222", fã do jogador de futebol, tem esse tipo de teor afetuoso: pelo contexto em que foi escrito, a pessoa a quem foi dirigida e a variedade do espanhol utilizada, o único valor que pode ter o termo "negrito" - e em particular pelo seu diminutivo - é o afetivo - complementou a Academia.
A FA suspendeu por três jogos e aplicou uma multa de 100 mil libras (cerca de R$ 709 mil) a Cavani após uma publicação do jogador no Instagram. Em um story, Cavani foi parabenizado por um amigo e respondeu com "gracias, negrito". A federação interpretou como um post de cunho racista.
O atacante pediu desculpa pela publicação e os Red Devils, em nota, disseram confiar que "a Comissão Reguladora independente deixará claro em suas razões por escrito que Edinson Cavani não é racista, nem havia qualquer intenção racista em relação ao seu cargo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados