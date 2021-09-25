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futebol

Acabou a 1ª fase! Veja os classificados e rebaixados da Série C

Sábado foi de última rodada da fase de grupos da competição...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 19:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 19:02
Crédito: Foto Divulgação / Paraná Clube
A Série C teve a definição da sua fase de grupos neste sábado (25). Em campo, como 20 equipes definiram os últimos classificados para as quartas de final da competição. Em contrapartida, Paraná, Santa Cruz, Jacuipense e Oeste, se despediram da Terceirona e vão disputar a Série D na próxima temporada.
Confira os resultados:
Paraná 4x0 Oeste Ferroviário 0x1 Floresta Mirassol 0x1 Novorizontino Santa Cruz 1x1 Botafogo-PB Figueirense 2x1 Criciúma Jacuipense 3x2 Altos Ituano 0x0 Botafogo-SP Paysandu 2x0 Manaus Redonda 2x1 Tombense São José 1x1 Ypiranga
Duelo das quartas de final
Paysandu x Criciúma Tombense x Ypiranga Botafogo-PB x Ituano Novorizontino x Manaus

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