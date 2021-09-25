Acabou a 1ª fase! Veja os classificados e rebaixados da Série C

A Série C teve a definição da sua fase de grupos neste sábado (25). Em campo, como 20 equipes definiram os últimos classificados para as quartas de final da competição. Em contrapartida, Paraná, Santa Cruz, Jacuipense e Oeste, se despediram da Terceirona e vão disputar a Série D na próxima temporada.
Confira os resultados:
Paraná 4x0 Oeste Ferroviário 0x1 Floresta Mirassol 0x1 Novorizontino Santa Cruz 1x1 Botafogo-PB Figueirense 2x1 Criciúma Jacuipense 3x2 Altos Ituano 0x0 Botafogo-SP Paysandu 2x0 Manaus Redonda 2x1 Tombense São José 1x1 Ypiranga
Duelo das quartas de final
Paysandu x Criciúma Tombense x Ypiranga Botafogo-PB x Ituano Novorizontino x Manaus