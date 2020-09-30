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Absolvido após acusação de Neymar, Álvaro González reage: 'Nunca fui e nunca serei racista'

Por 'falta de evidências', liga francesa não puniu nem o zagueiro espanhol e nem o brasileiro. Nas redes sociais, defensor disse que pesadelo foi, em partes, 'recompensado'...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 19:34
Crédito: Álvaro González também agradeceu pelo carinho dos torcedores (AFP
Após ser acusado de racismo por Neymar em partida do PSG contra o Olympique de Marseille, o zagueiro Álvaro González foi absolvido por 'falta de evidências' após reunião feita pelo comitê disciplinar da liga francesa nesta quarta-feira (30). Nas redes sociais, o espanhol comentou a decisão.- Este pesadelo está, em parte, recompensado com uma sentença mais do que merecida. Nunca fui e nunca serei racista. Muito obrigado ao Olympique de Marseille pela confiança e fidelidade, também a nossa grande torcida por tanto, tanto carinho. Nos vemos em campo! - disse González, em uma rede social. Neymar, que posteriormente também foi investigado por suposta ofensa homofóbica, também não foi punido. A situação aconteceu durante o clássico entre as duas equipes, válido pela terceira rodada do Campeonato Francês.
Na ocasião, ainda no primeiro tempo, Neymar cobrou o árbitro da partida alguma punição por ter escutado González de 'macaco'. A partida seguiu. Nos momentos finais, uma enorme confusão começou e Neymar foi expulso após dar um tapa na cabeça do zagueiro (ele foi um dos cinco jogadores a levarem vermelho na partida).

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