Absolvido após acusação de Neymar, Álvaro González reage: 'Nunca fui e nunca serei racista'

Após ser acusado de racismo por Neymar em partida do PSG contra o Olympique de Marseille, o zagueiro Álvaro González foi absolvido por 'falta de evidências' após reunião feita pelo comitê disciplinar da liga francesa nesta quarta-feira (30). Nas redes sociais, o espanhol comentou a decisão.- Este pesadelo está, em parte, recompensado com uma sentença mais do que merecida. Nunca fui e nunca serei racista. Muito obrigado ao Olympique de Marseille pela confiança e fidelidade, também a nossa grande torcida por tanto, tanto carinho. Nos vemos em campo! - disse González, em uma rede social. Neymar, que posteriormente também foi investigado por suposta ofensa homofóbica, também não foi punido. A situação aconteceu durante o clássico entre as duas equipes, válido pela terceira rodada do Campeonato Francês.