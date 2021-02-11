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futebol

Abre o olho, Renato! Grêmio levou gol nos últimos sete jogos

Treinador ligou o sinal de alerta na coletiva de imprensa e cobrou o sistema defensivo...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 19:01

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 19:01

Crédito: Time de Renato não vence há cinco jogos no Brasileirão (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Na última segunda-feira, o Grêmio foi até o Engenhão e conseguiu uma excelente vitória em cima do Botafogo, onde deixou o Tricolor perto de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores da América.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Porém, na coletiva, o técnico Renato Gaúcho fez um alerta sobre os erros do sistema defensivo, que apresentou falhas e levou dois gols.
Para entender um pouco mais a preocupação de Portaluppi, basta pegar os números do Tricolor nos confrontos recentes. A última vez que o Grêmio não foi vazado aconteceu no dia 9 de janeiro, quando empatou sem gols com o Fortaleza.
+ Pedro Raul vendido, Donnarumma mais longe do Milan, futuro de Salah no Liverpool… Veja o Dia do Mercado
Nos últimos sete duelos, a equipe do Rio Grande do Sul levou 14 gols, número considerado alto para quem ainda precisa ajustar o time que vai disputar a final da Copa do Brasil.

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