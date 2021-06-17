Ábitro justifica expulsão de Nestor em jogo do São Paulo: 'Força excessiva'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.ne

O São Paulo empatou com a Chapecoense por 1 a 1, no Morumbi. O time caiu de produção após a expulsão do volante Rodrigo Nestor, que recebeu o cartão vermelho após uma disputa com Léo Gomes, jogador da Chapecoense, ainda na primeira etapa.

ATUAÇÕES: Nestor é expulso, São Paulo sofre com um a menos, e empata com a Chapecoense

Segundo o árbitro da partida, Dyorgines Jose Padavani de Andrade, o camisa 25 foi expulso após 'dar ou tentar dar um pontapé (chute) em um adversário com força excessiva na disputa da bola', escreveu o juiz na súmula.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO O lance aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o São Paulo vencia pelo placar de 1 a 0. A diretoria do Tricolor não sinalizou se fará uma reclamação formal á CBF por julgar um erro do VAR e do árbitro. Depois do confronto, o presidente Julio Casares reclamou da arbitragem em vídeo postado nas redes sociais.