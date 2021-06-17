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futebol

Ábitro justifica expulsão de Nestor em jogo do São Paulo: 'Força excessiva'

Segundo o juiz Dyorgines Jose Padavani de Andrade, volante foi expulso por dar pontapé com força excessiva no jogador da Chapecoense ainda na primeira etapa
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LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 08:00

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.ne
O São Paulo empatou com a Chapecoense por 1 a 1, no Morumbi. O time caiu de produção após a expulsão do volante Rodrigo Nestor, que recebeu o cartão vermelho após uma disputa com Léo Gomes, jogador da Chapecoense, ainda na primeira etapa.
ATUAÇÕES: Nestor é expulso, São Paulo sofre com um a menos, e empata com a Chapecoense
Segundo o árbitro da partida, Dyorgines Jose Padavani de Andrade, o camisa 25 foi expulso após 'dar ou tentar dar um pontapé (chute) em um adversário com força excessiva na disputa da bola', escreveu o juiz na súmula.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO O lance aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o São Paulo vencia pelo placar de 1 a 0. A diretoria do Tricolor não sinalizou se fará uma reclamação formal á CBF por julgar um erro do VAR e do árbitro. Depois do confronto, o presidente Julio Casares reclamou da arbitragem em vídeo postado nas redes sociais.
- Não sou de falar de arbitragem, mas hoje não poderia ser diferente. O VAR agiu muito mal à falta de critério ao chamar o árbitro para um lance em que o amarelo estava de bom tom. Você tirar um jogador no primeiro tempo é desequilibrar tecnicamente a partida, não é desculpa. Lamentamos, protestamos e esperamos que isso mude e que tenha um critério único em cada jogo – protestou o presidente.

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