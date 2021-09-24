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Abílio Diniz descarta investir no São Paulo: 'De jeito nenhum'

Em entrevista ao 'Flow Podcast', empresário falou sobre a sua relação com o Tricolor, disse que ajudou Julio Casares na eleição para presidente, mas nega emprestar dinheiro ao clube...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 12:00
Crédito: LUIZ BARBOSA/FUTURA PRES
O empresário Abílio Diniz, um dos mais sucedidos do Brasil, falou sobre a sua história com o São Paulo. Torcedor do clube, ele afirmou que ajudou na eleição do presidente Julio Casares, mas negou que fará qualquer investimento no Tricolor. - Eu tenho um envolvimento com o São Paulo, ajudei a eleger o Julio Casares. Agora, eu não ponho dinheiro no São Paulo de jeito nenhum, primeiro porque estaria comprando um lugar no São Paulo e não faço isso de jeito nenhum - disse Abílio, em entrevista ao 'Flow Podcast'.
O empresário, que foi um dos sócios da Companhia Brasileira de Distribuição, que possui em seu conglomerado rede de lojas como Carrefour, Pão de Açúcar, Extra e Ponto Frio, afirmou também que deseja ver o São Paulo mais profissional.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- O São Paulo é uma empresa, foi muito bem tocado durante anos, tinha dinheiro para tudo. Por que de repente descambou e está sem dinheiro? O São Paulo tem que voltar a ser profissional. Eu tenho ajudado muito o São Paulo, ajudei o Julio colocando um pouco de grana e ponto, acabou minha função. A única coisa que gosto de fazer é escalar o time, e eles não deixam - finalizou.
Aos 84 anos, Abilio Diniz é um dos empresários mais bem sucedidos do país e também um dos mais ricos, com fortuna estimada em US$ 2,3 bilhões, segundo a revista Forbes.

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