Abílio Diniz descarta investir no São Paulo: 'De jeito nenhum'

Crédito: LUIZ BARBOSA/FUTURA PRES

O empresário Abílio Diniz, um dos mais sucedidos do Brasil, falou sobre a sua história com o São Paulo. Torcedor do clube, ele afirmou que ajudou na eleição do presidente Julio Casares, mas negou que fará qualquer investimento no Tricolor. - Eu tenho um envolvimento com o São Paulo, ajudei a eleger o Julio Casares. Agora, eu não ponho dinheiro no São Paulo de jeito nenhum, primeiro porque estaria comprando um lugar no São Paulo e não faço isso de jeito nenhum - disse Abílio, em entrevista ao 'Flow Podcast'.

O empresário, que foi um dos sócios da Companhia Brasileira de Distribuição, que possui em seu conglomerado rede de lojas como Carrefour, Pão de Açúcar, Extra e Ponto Frio, afirmou também que deseja ver o São Paulo mais profissional.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- O São Paulo é uma empresa, foi muito bem tocado durante anos, tinha dinheiro para tudo. Por que de repente descambou e está sem dinheiro? O São Paulo tem que voltar a ser profissional. Eu tenho ajudado muito o São Paulo, ajudei o Julio colocando um pouco de grana e ponto, acabou minha função. A única coisa que gosto de fazer é escalar o time, e eles não deixam - finalizou.