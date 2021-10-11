futebol

Abel Braga recusou proposta de clube suíço logo após deixar o Lugano

Treinador brasileiro foi procurado pelo Sion, que demitiu seu técnico nos últimos dias, mas afirmou ao LANCE! que não podia assumir a equipe de Valais naquele momento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2021 às 19:06

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 19:06

Crédito: Divulgação / FC Lugano
Demitido do Lugano, da Suíça, há pouco mais de um mês, o técnico Abel Braga quase foi parar em um dos rivais do campeonato local. Antes de deixar o país europeu, o brasileiro foi procurado para assumir o comando do Sion, que vivia um momento ruim na tabela. Segundo a imprensa suíça, em informações confirmadas pelo LANCE!, Abel Braga recebeu proposta oficial para comandar o Sion, mas recusou a oferta. O L! apurou que o treinador se colocou à disposição para assumir a equipe futuramente, pois tinha de voltar ao Brasil antes, mas não houve acordo.
Na última quinta-feira, o Sion demitiu o técnico Marco Walker, que estava na equipe desde março, e anunciou o retorno de Paolo Tramezzani, que irá para sua terceira passagem no clube de Valais.
Procurado pelo LANCE!, Abel Braga confirmou que recebeu a proposta do Sion, mas não teve acerto com a equipe do sul da Suíça.
- Fico feliz com o reconhecimento do trabalho. Cheguei a enfrentar o Sion pelo Lugano. É outro clube de destaque no país. Mas, infelizmente, naquele momento, por questões particulares, não pude aceitar. Mas outras coisas boas virão - disse Abel Braga ao L!.
No Brasil, o último trabalho de Abel Braga foi no Internacional, entre 2020 e 2021. No Colorado, o comandante conquistou o vice-campeonato brasileiro e deixou a equipe em fevereiro, ao término de seu contrato.
* Estagiário, sob supervisão de Cayo Pereira.

