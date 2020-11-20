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Abel Braga e goleiro Keiller testam positivo para Covid-19

De acordo com o Internacional, o treinador de 68 anos passa bem e está assintomático...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 13:20

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 13:20

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A bruxa está solta no Internacional. No começo da tarde desta sexta-feira, o Colorado informou que o técnico Abel Braga e o goleiro Keiller testaram positivo para Covid-19.De acordo com a assessoria do clube, o comandante está em boas condições de saúde e assintomático. Além disso, o departamento médico do Inter monitora de perto a situação do treinador que tem 68 anos.
Sem Abelão, o Inter será comandado por Osmar Loss e Leomir de Souza diante do Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Devido a confirmação da Covid-19, Abel Braga também não vai comandar o Inter na próxima quarta-feira, diante do Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores.

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