Abel Braga e goleiro Keiller testam positivo para Covid-19

A bruxa está solta no Internacional. No começo da tarde desta sexta-feira, o Colorado informou que o técnico Abel Braga e o goleiro Keiller testaram positivo para Covid-19.De acordo com a assessoria do clube, o comandante está em boas condições de saúde e assintomático. Além disso, o departamento médico do Inter monitora de perto a situação do treinador que tem 68 anos.