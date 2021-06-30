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futebol

Abel Braga é apresentado como novo técnico do Lugano, da Suíça

Exatos 20 anos depois, treinador está de volta ao comando de um clube europeu. Contrato é válido por uma temporada
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Publicado em 30 de Junho de 2021 às 09:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 09:57
Crédito: Veterano retorna ao futebol europeu após 20 anos (FC Lugano
Enfim, após cumprir dez dias de quarentena em Milão, cidade italiana a 80Km de Lugano, Abel Braga foi apresentado oficialmente como novo técnico do clube suíço nesta quarta-feira. Ele retorna ao comando de um time europeu exatamente 20 anos depois, quando, em 2001, dirigiu o Olympique de Marseille, da França. O contrato atual é válido por um ano, com opção de mais um.Com pompa, o que demonstra toda a expectativa do clube e da imprensa local com a contratação, Abel Braga foi apresentado no luxuoso Casinò Lugano, cassino e teatro projetado em 1804. Ele assume o comando técnico de um clube centenário, fundado em 1908, que sempre teve forte ligação com jogadores brasileiros. Em toda história, foram 30 a vestir a camisa alvinegra, entre eles o goleiro Dida, o zagueiro Mauro Galvão e o atacante Paulinho Carioca.
> Veja a tabela da Eurocopa
- A expectativa é a melhor possível. Vamos buscar fazer um trabalho que dê um rumo diferente ao clube. Temos um bom grupo de jogadores e vou apostar tudo neles. Estou muito motivado e feliz, no berço da cultura mundial, em um país incrível, o que não tem preço. A estrutura à nossa disposição é excelente. Darei a minha vida para fazer o melhor pelo Lugano e por Lugano - disse Abel Braga, hoje único técnico brasileiro em primeiras ligas da Europa.
Apesar de ter sido apresentado apenas nesta quarta, Abel já havia iniciado os treinos e conhecido os jogadores na segunda-feira. Chegam com ele ao Lugano os auxiliares Leomir de Souza, fiel escudeiro há mais de 20 anos, e Ricardo Colbachin, que era treinador do Sub-17 do Internacional, pela primeira vez na comissão técnica de Abel. Sua estreia se dará daqui a menos de um mês, no dia 25 de julho, na abertura do Campeonato Suíço, contra o Zurich, dentro de casa.

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