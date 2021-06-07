Abel Braga é anunciado como novo técnico do Lugano, da Suíça

Abel Braga foi anunciado como novo técnico do Lugano, da Suíça. O veterano de 68 anos assinou vínculo por uma temporada com a opção de renovação automática por mais uma campanha. O comandante aguarda autorização de trabalho e deve chegar na Europa nos próximos dias.O último emprego do treinador havia sido a frente do Internacional para a disputa do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Apesar duas eliminações nos pênaltis com a equipe colorada para Boca Juniors e AMérica-MG, o comandante fez uma boa reta final de Brasileirão e chegou terminou a competição na vice-liderança.