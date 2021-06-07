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futebol

Abel Braga é anunciado como novo técnico do Lugano, da Suíça

Veterano dirigiu o Internacional na reta final do último Campeonato Brasileiro, mas estava sem trabalho desde o término da competição...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 10:01

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 10:01

Crédito: Ricardo Duarte
Abel Braga foi anunciado como novo técnico do Lugano, da Suíça. O veterano de 68 anos assinou vínculo por uma temporada com a opção de renovação automática por mais uma campanha. O comandante aguarda autorização de trabalho e deve chegar na Europa nos próximos dias.O último emprego do treinador havia sido a frente do Internacional para a disputa do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Apesar duas eliminações nos pênaltis com a equipe colorada para Boca Juniors e AMérica-MG, o comandante fez uma boa reta final de Brasileirão e chegou terminou a competição na vice-liderança.
> Veja a tabela da Copa América
Esta não é a primeira passagem de Abel Braga pelo exterior. Entre setembro e novembro de 2000, o brasileiro dirigiu o Olympique de Marseille por 16 partidas. O treinador também tem duas passagens pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes.
O Lugano não é o favorito para conquistar o Campeonato Suíço já que o país tem como principais forças o Young Boys, que conquistou os últimos quatro troféus, além do tradicional Basel. Na última temporada, o clube alvinegro terminou em 4º lugar e não alcançou a zona para disputar a Europa League.

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