Abel Braga é anunciado como novo técnico do Lugano, da Suíça

Abel Braga foi anunciado como novo técnico do Lugano, da Suíça. O veterano de 68 anos assinou vínculo por uma temporada com a opção de renovação automática por mais uma campanha. O comandante aguarda autorização de trabalho e deve chegar na Europa nos próximos dias.O último emprego do treinador havia sido a frente do Internacional para a disputa do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Apesar duas eliminações nos pênaltis com a equipe colorada para Boca Juniors e AMérica-MG, o comandante fez uma boa reta final de Brasileirão e chegou terminou a competição na vice-liderança.
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Esta não é a primeira passagem de Abel Braga pelo exterior. Entre setembro e novembro de 2000, o brasileiro dirigiu o Olympique de Marseille por 16 partidas. O treinador também tem duas passagens pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes.
O Lugano não é o favorito para conquistar o Campeonato Suíço já que o país tem como principais forças o Young Boys, que conquistou os últimos quatro troféus, além do tradicional Basel. Na última temporada, o clube alvinegro terminou em 4º lugar e não alcançou a zona para disputar a Europa League.