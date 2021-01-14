Abel Braga conta com retornos para duelo contra o Fortaleza

Com a semana livre para treinar, Abel Braga tenta deixar o Internacional o mais preparado possível para encarar o Fortaleza, em jogo que vale muito no Campeonato Brasileiro.
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Após a baixa confirmada de Thiago Galhardo, o treinador terá que apostar as fichas em Yuri Alberto, desfalque na última partida e que fica como referência no setor.
Outro retorno é o volante Edenilson, um dos pilares da campanha e que costuma fazer a diferença dentro das quatro linhas.
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Vale lembrar, que atacante e meio-campo ficaram de fora do jogo contra o Goiás por conta do terceiro amarelo.
Após 29 partidas, o Internacional se encontra na vice-liderança do Brasileirão, com 53 pontos, três a menos que o São Paulo.