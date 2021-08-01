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futebol

Abel Braga conquista primeira vitória oficial à frente do Lugano

Equipe vence Servette por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Suíço, e se reabilita de derrota na estreia
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LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 15:20

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 15:20

Crédito: Abel Braga conquistou primeira vitória no Lugano (FC Lugano
Após estrear com derrota na sua estreia oficial à frente do Lugano, na semana passada, o técnico Abel Braga levou a equipe à primeira vitória neste domingo (01/08). Pela segunda rodada do Campeonato Suíço, o time derrotou o Servette por 2 a 0 e se reabilitou na competição.
Veja a tabela do InglêsJogando fora de casa, no Stade de Geneve, o Lugano resolveu o jogo logo no início do segundo tempo: aos 2 minutos, com o atacante suíço Bottani, e aos 4, com o atacante português Asumah Abubakar. Abel vibrou com a vitória e lembrou que o tropeço na estreia doeu pelo o que a equipe mostrou.
- Na estreia, concluímos 22 vezes a gol, jogamos bem, mas, em dois erros nossos, levamos dois contra-ataques e perdemos o jogo. O empate teria sido mais justo. Hoje, fizemos um primeiro tempo muito bom, com amplo domínio, mas sempre errando o último passe. Demos alguns contra-ataques pra eles, mas, taticamente, fomos superiores. Voltamos mais ligados do intervalo, marcando pressão, e resolvemos com dois gols. Depois, vieram com tudo, mas marcamos bem e conquistamos uma vitória que dará confiança ao grupo - analisou Abel.
Um grupo, aliás, reforçado recentemente com três brasileiros: o lateral-esquerdo Yuri Lima e os atacantes Régis e Luís Phelipe. Além disso, o volante Hugo Moura, do Flamengo, só aguarda seu visto de trabalho para ser regularizado e anunciado também.

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