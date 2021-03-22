ABC vence o Treze fora de casa e chega ao primeiro lugar no Grupo B da Copa do Nordeste

Pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, o ABC conquistou uma grande vitória fora de casa ao derrotar o Treze pelo placar de 2 a 0. O triunfo do time Potiguar foi construído com um gol na primeira etapa e outro, de pênalti, na etapa complementar. Os paraibanos, quando já perdiam por dois a zero, tiveram dois jogadores expulsos, o que diminui a chance de buscar ao menos o empate.Com o resultado, o Alvinegro Potiguar assumiu a primeira colocação do Grupo B, com oito pontos ganhos. Já o Galo continuou com cinco pontos, mas permaneceu na zona da classificação (ocupa a 4ª colocação).
Na próxima rodada, o Treze enfrenta o time do Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros, no dia 24 de março. Já o ABC recebe a equipe do 4 de Julho, do Piauí, no estádio Frasqueirão, no dia 07 de abril.
O jogo
PARTIDA ALUCINANTE E GOL DO ABCO jogo começou em ritmo frenético com as duas equipes criando e desperdiçando ótimas oportunidades. Mas depois desse lá e cá alucinante, quem abriu o placar foi o time do ABC. Jairinho bobeou, Maycon Douglas aproveitou, carregou a bola até a entrada da área e finalizou de forma inapelável para abrir o placar: 1 a 0 para o Alvinegro Potiguar.
TREZE PRESSIONA DA METADE EM DIANTE DO PRIMEIRO TEMPO O Galo demorou um pouco para assimilar o gol sofrido, mas, da metade em diante do primeiro tempo, foi uma intensa pressão em busca do gol de empate. Biringueta e João Leonardo poderiam ter marcado, mas ambos desperdiçaram suas oportunidades.
GALO SE LANÇA AO ATAQUE EM BUSCA DO EMPATESem medo de ser feliz, o técnico Marcelinho Paraíba (aquele mesmo!) lançou sua equipe em busca do gol de empate na etapa complementar. O Treze criou várias oportunidades, mas falhava na hora da finalização. O ABC preferiu se fechar na defesa, aguentar a pressão e tentar fazer o gol da vitória no contra-ataque.
DE PÊNALTI, O ABC MARCA O SEGUNDO GOLO time Potiguar só queria encaixar um contra-ataque e conseguiu, aos 24 do segundo tempo, quando Rômulo derrubou Wallyson. O próprio Wallyson bateu e converteu o segundo gol do time do ABC: 2 a 0.
EXPULSÕES ACABAM COM CHANCES DO TREZEO Treze era valente e ainda foi a luta atrás de diminuir o prejuízo. Mas as expulsões de Regis Potiguar (poucos minutos depois do segundo gol) e de Júlio Ferrari (já quase no fim do jogo) tiraram acabaram com qualquer chance de reação do time do Galo.
TREZE 0 x 2 ABC – 4ª RODADA DA COPA DO NORDESTEEstádio: Amigão, em Campina Grande (PB)Data: 21 de março de 2021, às 16h00 (de Brasília)Árbitro: Diego da Silva – SE (CBF)Assistentes: Renner Lisboa dos Santos – SE (CBF) e Thiago Emanuel Reis de Albuquerque – SE (CBF)Cartões amarelos: Rômulo e Régis Potiguar (TRE); Netinho (ABC)Cartões vermelhos: Régis Potiguar e Júlio Ferrari (TRE)GOLS: Maycon Douglas 9’/1ºT, Wallyson 26’/1ºT
TREZE (Técnico: Marcelinho Paraíba)Jeferson; Paulinho (Júlio Ferrari, no intervalo), Rômulo, Marlon e Emerson; Darlan, Régis Potiguar e Kleiton Domingues (Ancelmo, aos 22’/2ºT); Birungueta (Rogerinho, aos 40’/2ºT), João Leonardo (Romeu, aos 32’/2ºT) e Jairinho (Sony Anderson, aos 22’/2ºT).
ABC (Técnico: Sílvio Criciúma)Welligton; Netinho, Vinícius Leandro, Héliton e Marcos Antônio; Vinícius Paulista (Allef, aos 42’/1ºT), Janderson (Vitinho, aos 40’/2ºT) e Diego Valderrama; Wallyson, Willian Anicete (Alan Pedro, aos 25’2ºT) e Maycon Douglas (Alisson Baba, aos 40’/2ºT).