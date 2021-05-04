Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

ABC apresenta o meia Filipe Cirne, que se diz motivado para defender o novo clube

O Mais Querido fez o anúncio via redes sociais e o jogador ainda não estará disponível para a próxima partida da equipe...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 14:40
Crédito: Divulgação/ABC
Na última sexta-feira (30), a diretoria do ABC anunciou mais uma contratação para a sequência da temporada, trata-se do meia Filipe Cirne, que vestirá a camisa do Mais Querido até o final da Série D. Destaque no futebol candango, o meia de 28 anos, com passagens por Guarani e XV de Piracicaba, se diz motivado com o desafio de vestir a camisa do ABC.- Será um grande desafio pra mim, pessoalmente e profissionalmente. Estou muito feliz e motivado de vestir a camisa do ABC, um clube com uma história linda no futebol, espero poder contribuir para enriquecer ainda mais essa história - disse Filipe sobre a sua chegada ao clube de Natal. Filipe Cirne chegou a cidade nesta terça-feira e pela tarde se apresenta ao ABC. Para a partida de amanhã, contra o Globo, o meia não estará a disposição do técnico Moacir Junior, mas garante foco no trabalho buscando ajudar a equipe na conquista do segundo turno do Campeonato Potiguar.- Estou bem fisicamente, estou com grande expectativa de estrear e poder contribuir com o grupo. Vamos trabalhar, buscando oportunidade, sempre respeitando os companheiros - comentou o meia. O contrato com o ABC é válido até a final da quarta divisão nacional deste ano. A equipe potiguar está em uma das mais difíceis chaves da competição, a chave C, que ainda conta com Treze/PB, Caucaia/CE, Atlético Cearense/CE, Salgueiro/PE, Sousa/PB, Campinense/PB, e o arquirrival América/RN.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados