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'A vitória nos dá a possibilidade de sonhar', diz Sampaoli sobre título após triunfo do Atlético-MG

Treinador argentino valorizou bastante o resultado conquistado pelo Galo, mas evitou fazer previsões de onde o time poderá chegar no final do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 21:19

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 21:19

Crédito: Sampaoli gostou da atuação de sua equipe, que jogou bem contra o Atlético-GO-(Pedro Souza / Agência Galo / Atlético
O Atlético-MG jogou bem e voltou a vencer no Brasileiro, ao derrotar o Atlético-GO por 3 a 1, gols de Hyoran, uma “pintura”, Junior Alonso e Jair, para o alvinegro, com Janderson descontando para o Dragão. O técnico Jorge Sampaoli ficou satisfeito com o desempenho do time e já prevê grandes dificuldades pela frente, pois vai enfrentar rimes que estão na parte de cima da tabela e brigam com o alvinegro pela liderança.
-Foi um jogo importante, que nos dá a possibilidade de sonhar, sabendo que de agora em diante vêm jogos muito seguidos contra rivais diretos. Então, vai ser complicado. Tão complicado quanto motivante. Temos que potencializar o que o time fez hoje e pensar que cada jogo será uma final-disse o argentino, que reforçou o valor do triunfo alvinegro.
-Eu valorizo muito esta vitória e a forma como ela aconteceu, na verdade. Nosso time tem que ganhar dessa forma. Ganhar de qualquer forma mancharia um pouquinho a ideia e ocultaria a obrigatoriedade dessa defesa. Nós temos que sonhar jogando desta forma. Se não for desta forma, tudo vai ficar muito complexo- comentou.
VEJA A DIFERENÇA ENTRE GALO E SÃO PAULO NA TABELA. SIMULE OS JOGOS! Questionado sobre até onde o Galo poderá ir nesta reta final de campeonato, Sampaoli não quis cravar prognósticos futuros. -Não sei(até onde o time pode ir). Não sei, porque depende do Atlético, depende da fortaleza e do sonho que nos dá essa disputa. Mas realmente não poderia dizer com certeza o que vai acontecer. Cada jogo e cada circunstância de jogo serão de alta intensidade e pressão. Temos que estar alheios a qualquer comentário positivo ou negativo que possa nos chatear ou incomodar. Temos somente que trabalhar muito e pensar em cada jogo-disse.
Elogios a Hyoran​O treinador alvinegro fez elogios à evolução de Hyoran, autor de um golaço e sendo o principal articulador do meio de campo atleticano. -Hyoran é um jogador de muita qualidade, que trabalha bem para o time e para ele, tem compromisso. Seu crescimento foi acontecendo e ele se tornou muito importante para a equipe. Se ele mantiver esse desempenho até o fim do campeonato, será muito importante para todos nós-comentou o argentino.
Duelo fora de casa​O alvinegro tem importante compromisso na quarta-feira, 20 de janeiro, contra o Grêmio, às 19h15, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Brasileirão. A equipe gaúcha é a quarta colocada, com 50 pontos e um tropeço, pode fazer o time de Renato Portaluppi alcançar o alvinegro na pontuação.

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