A um empate da Champions, PAOK jogará por toda a temporada, afirma Maurício

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O empate em zero a zero com o AEK na última quarta-feira deixou o PAOK com um pé na próxima UEFA Champions League. Com o resultado, o atual campeão grego se manteve três pontos à frente do rival e necessita apenas de mais um na última rodada da Super Liga Grega para garantir vaga na próxima edição do maior torneio interclubes do mundo. O volante Maurício comentou a situação de sua equipe no momento de definição do campeonato.

- Receberemos o Aris em nossa casa no domingo com a máxima atenção possível. É uma partida que vale toda a temporada e estamos cientes disso. Independente do que estiver acontecendo no jogo do nosso rival, iremos buscar a vitória que nos garantirá a classificação para a UCL. Será mais uma batalha, mas estamos confiantes - declarou.

O AEK por sua vez, ao menos em tese, terá vida bem mais complicada. Visitará o já campeão Olympiakos, derrotado uma vez em 35 rodadas, justamente pelo PAOK, no último domingo. Mesmo sabendo que entre nove combinações apenas uma serve para o concorrente, Maurício não demonstra otimismo em excesso.