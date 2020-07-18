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futebol

A um empate da Champions, PAOK jogará por toda a temporada, afirma Maurício

Volante brasileiro reforça confiança de classificação à principal competição da Europa...

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 19:17
Crédito: Divulgação
O empate em zero a zero com o AEK na última quarta-feira deixou o PAOK com um pé na próxima UEFA Champions League. Com o resultado, o atual campeão grego se manteve três pontos à frente do rival e necessita apenas de mais um na última rodada da Super Liga Grega para garantir vaga na próxima edição do maior torneio interclubes do mundo. O volante Maurício comentou a situação de sua equipe no momento de definição do campeonato.
- Receberemos o Aris em nossa casa no domingo com a máxima atenção possível. É uma partida que vale toda a temporada e estamos cientes disso. Independente do que estiver acontecendo no jogo do nosso rival, iremos buscar a vitória que nos garantirá a classificação para a UCL. Será mais uma batalha, mas estamos confiantes - declarou.
O AEK por sua vez, ao menos em tese, terá vida bem mais complicada. Visitará o já campeão Olympiakos, derrotado uma vez em 35 rodadas, justamente pelo PAOK, no último domingo. Mesmo sabendo que entre nove combinações apenas uma serve para o concorrente, Maurício não demonstra otimismo em excesso.
- O futebol na teoria é bastante distinto do real. Respeitamos as chances do AEK e temos certeza que eles se esforçarão muito para vencer. Felizmente dependemos exclusivamente de nós para atingirmos esse importante objetivo - encerrou.

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