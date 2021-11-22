A um ano da Copa do Mundo de 2022, Qatar anuncia conclusão das obras do estádio da final

A exato um ano do início da Copa do Mundo de 2022, o Qatar anunciou a conclusão das obras de todos os palco que sediarão jogos do torneio. O Estádio Lusail, onde terá lugar a final no dia 18 de dezembro e era o único ainda não terminado, recebeu os retoques finais.

O Lusail terá capacidade para 80 mil espectadores e é um dos sete estádios que foram construídos a partir do zero. A única exceção foi oEstádio Internacional Khalifa, que foi amplamente reformado em sua preparação para sediar a 22ª edição da maior competição do futebol internacional.

Capacidade: 80.000 pessoasProgresso: Suas obras já foram concluídas e o estádio será inaugurado em 2022Qatar 2022: O Lusail receberá jogos em todas as fases da Copa do Mundo, incluindo a grande final.