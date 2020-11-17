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futebol

A última do ano? Botafogo encaminha a contratação de Jonas

Meio-campista ex-Flamengo chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira para assinar com o Alvinegro; jogador trabalhou com Ramón Díaz na Arábia Saudita...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 10:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2020 às 10:47
Crédito: Gilvan de Sousa/Flamengo
A cartada final do Botafogo em termos de contratação para a temporada será Jonas. O volante tem acordo encaminhado com o Alvinegro e chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira para fazer exames e, se aprovado, assinar contrato válido por um ano. A informação foi dada pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!.
Jonas se desligou do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, no mês passado. Mesmo se tratando de uma transferência internacional, a transação pode ser realizada porque o volante está livre no mercado. Consequentemente, ele chega sem custos ao Botafogo, que pagará, é claro, apenas os salários do atleta.
O meio-campista de 29 anos será a última contratação do Botafogo para 2020. O Alvinegro só pode realizar mais uma troca na lista de inscritos do Campeonato Brasileiro e Ramón Díaz identificou que uma área que precisa de reforços é o setor de primeiro volante.
Jonas trabalhou com Ramón Díaz no próprio Al-Ittihad. O novo treinador do Botafogo conhece e aprovou a contratação do atleta. O contrato do meio-campista, vale ressaltar, também terá uma cláusula de renovação que poderá ser ativada dependendo do desempenho dentro de campo.
O Botafogo, atualmente, tem José Welison, outro jogador que foi contratado recentemente, para a posição. Rafael Forster, zagueiro de origem, Caio Alexandre e Carlos Rentería também já atuaram como primeiro volante durante a temporada.

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