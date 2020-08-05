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A sete dias da Champions, Verratti se machuca em treino e é dúvida no PSG

Jogador sofreu lesão na panturrilha e pode ficar de fora de jogo contra a Atalanta. Mbappé também está lesionado e Di María está suspenso...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 15:22

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 15:22

Crédito: AFP
O Paris Saint-Germain tem mais uma preocupação para o duelo contra a Atalanta, na próxima quarta-feira (12), pela Liga dos Campeões. O volante Marco Verratti sofreu uma lesão na panturrilha após um choque com um companheiro no treino e deve ser desfalque contra os italianos.Segundo a "RMC Sport", o meio-campista passou por exames, que constaram a lesão. Até o momento, o clube francês não se pronunciou sobre o caso do jogador de 27 anos.
Verratti se junta a Mbappé no departamento médico do PSG. O camisa 7 sofreu uma entorse no tornozelo direito na final da Copa da França, no dia 24 de julho, e sua presença no duelo contra a Atalanta está quase descartada. Outro problema para Thomas Tuchel é o meia Ángel Di María, que está suspenso.

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