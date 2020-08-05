A sete dias da Champions, Verratti se machuca em treino e é dúvida no PSG

O Paris Saint-Germain tem mais uma preocupação para o duelo contra a Atalanta, na próxima quarta-feira (12), pela Liga dos Campeões. O volante Marco Verratti sofreu uma lesão na panturrilha após um choque com um companheiro no treino e deve ser desfalque contra os italianos.Segundo a "RMC Sport", o meio-campista passou por exames, que constaram a lesão. Até o momento, o clube francês não se pronunciou sobre o caso do jogador de 27 anos.