'A seleção é um bônus', diz Angeliño, lateral-esquerdo do RB Leipzig

Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig

Um dos destaques do RB Leipzig, o lateral-esquerdo Angeliño, que pertence ao Manchester City, mas está emprestado ao clube alemão, afirmou que não coloca uma convocação para a seleção espanhola como obsessão. Em entrevista ao jornal "As", o ala disse que seu principal objetivo é ajudar o clube.- Tenho que continuar na mesma linha, tentando fazer o meu melhor aqui, e então veremos. Não é algo que eu tenha em mente ou que esteja me pressionando muito. É um bônus. Amo jogar futebol e, enquanto jogar aqui, sempre serei feliz. Aqui estou confortável, feliz e tranquilo - disse Angeliño.

O jogador também falou sobre o treinador Julian Nagelsmann, apontado por muitos como um dos melhores do mundo e um dos mais promissores da nova geração. Segundo Angeliño, o comandante do RB Leipzig não permite que o time dê menos que "100% nos treinos".