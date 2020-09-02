À procura de um zagueiro, PSG pensa em Skriniar, da Inter de Milão

Após a saída do brasileiro Thiago Silva, que terminou seu contrato com o PSG, o clube francês busca uma reposição para o setor defensivo. E de acordo com informações da "Tuttosport", o novo reforço pode chegar da Itália. Os parisienses estão interessados em Milan Skriniar, da Inter de Milão.A publicação informa que o conjunto azul e preto pede o valor de 50 milhões de euros (R$ 318 milhões) para liberar o atleta de 25 anos. O jogador tem contrato até junho de 2023, que foi renovado há pouco mais de um ano.
Titular de Antonio Conte na maior parte da temporada, Skriniar atuou em 42 partidas pela Inter de Milão e não marcou gols. Na reta final das competições, o zagueiro perdeu espaço para Bastoni.