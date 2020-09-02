À procura de um zagueiro, PSG pensa em Skriniar, da Inter de Milão

Após a saída do brasileiro Thiago Silva, que terminou seu contrato com o PSG, o clube francês busca uma reposição para o setor defensivo. E de acordo com informações da "Tuttosport", o novo reforço pode chegar da Itália. Os parisienses estão interessados em Milan Skriniar, da Inter de Milão.A publicação informa que o conjunto azul e preto pede o valor de 50 milhões de euros (R$ 318 milhões) para liberar o atleta de 25 anos. O jogador tem contrato até junho de 2023, que foi renovado há pouco mais de um ano.