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À procura de um técnico, Atlético-MG agora tenta negociações com Antonio Mohamed e Luis Castro

O clube mineiro está tentando várias alternativas para comandar o time em 2022. E todas de treinadores estrangeiros...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 18:08

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 18:08

O Atlético-MG está perto de voltar aos trabalhos (se reapresenta no dia 17 de janeiro), e ainda não definiu quem será o novo treinador do clube. Mais dois nomes apareceram como possibilidades de assumir o time mineiro. Antonio "Turco" Mohamed, argentino naturalizado mexicano, e o português Luis Castro.
Mohamed, que conhece o Atlético desde 2013 quando comandava o Tijuana-MEX, na épica classificaçãod o Galo na Libertadores daquele ano, é o nome preferido do Galo.
Luis Castro corre "por fora". O técnico de 60 anos está no Al Duhail, do Catar, tendo passagens mais destacadas por Porto, Rio Ave e Vitória de Guimarães, todos de Portugal, além do Shakhtar Donetsk. Já Antonio "Turco" Mohamed, de 51 anos, está sem clube desde o fim de 2020, quando deixou o Monterrey, do México. Além do Tijuana, trabahou no Huracán-ARG, América-MEX, Monterrey-MEX e Celta de Vigo-ESP. Por estar sem clube, o negócio com ele pode ser facilitado.
A informação foi divulgada inicialmente pela rádio Itatiaia e confirmada pelo L!
Crédito: AntonioMohamedéomaiscotadonestemomentoparacomandaroalvinegro-(Foto:IsaacOrtiz/Mexsport

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