'A prioridade é negociar alguns jogadores', admite Arteta

Mikel Arteta deseja que o elenco do Arsenal seja enxuto. Antes da partida contra o West Bromwich, o treinador dos Gunners admitiu que a prioridade do clube é de negociar jogadores em janeiro.
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- Temos um elenco muito grande. Durante o verão tentamos fazer algo, mas não conseguimos. Agora, existem alguns jogadores que vão ser emprestados, outros vão sair em definitivo. A prioridade é negociar alguns atletas, porque é insustentável trabalhar com um elenco deste tamanho, ainda mais levando em consideração que só podemos fazer três substituições.O comandante do Arsenal também revelou que tem esperança nos jovens jogadores que vêm se destacando na equipe.
- Faz parte do nosso DNA, enquanto clube, destacar jogadores das nossas categorias inferiores. É algo que vamos continuar fazendo, mas seguindo um processo. É impossível lançar um onze inicial só com promessas, precisam de alguma experiência para se desenvolverem.