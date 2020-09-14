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'A pressão faz parte dos grandes treinadores, jogadores e equipes', diz Jesus antes de duelo contra o PAOK

Benfica terá seu primeiro confronto pela Liga dos Campeões nesta terça-feira...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 15:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 15:57
Crédito: Divulgação / Benfica
O Benfica enfrenta o PAOK pela fase eliminatória da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Antes da partida, Jorge Jesus concedeu entrevista coletiva e revelou não se abalar com a pressão.
- O que aumenta a pressão, e temos a noção disso, é termos uma eliminatória a um jogo, onde temos a responsabilidade de querer ganhar, porque queremos passar. Responsabilidade e pressão de ganhar. Quando se está num clube como o Benfica a pressão é diária, e em todos os jogos. É a nossa primeira final para passar. Estou habituado (à pressão). A pressão faz parte dos grandes treinadores, dos grandes jogadores e das grandes equipes.
Jesus também falou sobre Mile Svilar, que testou positivo para o coronavírus e foi afastado da partida.
- Isso faz parte da vida de todos, saber conviver com a covid-19, porque não há outra maneira de vivermos. O futebol deu um exemplo muito grande de como conviver com a pandemia. Há três questões: testar, prevenir e isolar. Isto, para mim, não é nada de novo. No Brasil, tive 11 jogadores do Flamengo com covid-19. É testar, isolar e prevenir. Não vejo problema, desde que as coisas sejam bem feitas e os protocolos cumpridos. O Benfica testa os seus atletas três vezes por semana. O problema que se coloca aqui é o jogador que testa positivo e depois pode estar duas ou três semanas sem treinar. Se forem dois, três, quatro... isso já começa a ser problema, porque são jogadores que não podem jogar. O resto é como disse: testar e isolar.

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