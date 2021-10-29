Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • A pedido do São Paulo, Paulinho Boia não atua mais pelo Juventude; atacante fará exames no Metalist
futebol

A pedido do São Paulo, Paulinho Boia não atua mais pelo Juventude; atacante fará exames no Metalist

Atacante estava emprestado pelo São Paulo ao Juventude, mas, devido à negociação com o time ucraniano, não atua mais pela equipe gaúcha e deve fazer exames médicos em breve...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 19:00
Crédito: Paulinho Boia é um dos bons atletas do Juventude (Fernando Alves/Juventude
A novela Paulinho Boia ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (29). Segundo apuração do LANCE!, o São Paulo está negociando o jogador com o Metalist, da Ucrânia e pediu ao Juventude, time no qual Boia está atuando por empréstimo, que o jogador não entre mais em campo pela equipe gaúcha.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Dessa forma, Paulinho Boia não joga mais pelo Juventude e deve realizar seus exames médicos e finalizar a transferência.
O São Paulo já acertou a negociação do jogador, que só voltará a entrar em campo com a camisa do Juventude caso reprove nos exames médicos, o que encerraria a transferência.
Segundo informação do Globo Esporte, a negociação deve envolver cerca de 1,8 milhão de euros (R$ 11,8 milhões na cotação atual), por 75% dos direitos do atleta. Além disso, o Juventude receberia 10% desse valor como compensação pelo término antecipado do empréstimo.No Juventude, Paulinho Boia é um dos destaques da equipe e estava relacionado para enfrentar o Bahia, neste fim de semana. Com a negociação e o pedido do São Paulo, o jogador foi tirado da lista.
Ao todo, Paulinho Boia entrou em campo 20 vezes pelo Juventude, sendo 17 dessas como titular. Nestas ocasiões, o atacante marcou três gols pela equipe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual
Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha
Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados