A pedido do São Paulo, Paulinho Boia não atua mais pelo Juventude; atacante fará exames no Metalist

Crédito: Paulinho Boia é um dos bons atletas do Juventude (Fernando Alves/Juventude

A novela Paulinho Boia ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (29). Segundo apuração do LANCE!, o São Paulo está negociando o jogador com o Metalist, da Ucrânia e pediu ao Juventude, time no qual Boia está atuando por empréstimo, que o jogador não entre mais em campo pela equipe gaúcha.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Dessa forma, Paulinho Boia não joga mais pelo Juventude e deve realizar seus exames médicos e finalizar a transferência.

O São Paulo já acertou a negociação do jogador, que só voltará a entrar em campo com a camisa do Juventude caso reprove nos exames médicos, o que encerraria a transferência.

Segundo informação do Globo Esporte, a negociação deve envolver cerca de 1,8 milhão de euros (R$ 11,8 milhões na cotação atual), por 75% dos direitos do atleta. Além disso, o Juventude receberia 10% desse valor como compensação pelo término antecipado do empréstimo.No Juventude, Paulinho Boia é um dos destaques da equipe e estava relacionado para enfrentar o Bahia, neste fim de semana. Com a negociação e o pedido do São Paulo, o jogador foi tirado da lista.