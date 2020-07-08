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futebol

A pedido de Zidane, Real Madrid mantém interesse em Pogba

Jogador é alvo do clube espanhol há bastante tempo e pode deixar o Manchester United em breve. Atleta viveu altos e baixos com a camisa dos Diabos Vermelhos...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 17:31
Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
Alvo antigo do Real Madrid, o meio-campista Paul Pogba não foi esquecido nos corredores do Santiago Bernabéu. De acordo com informações da revista "France Football", o jogador do Manchester United ainda agrada aos merengues e pode receber uma nova investida em breve.
O portal afirma que depois da negativa na janela de transferências do verão passado, o clube espanhol não desistiu do astro campeão mundial com a França em 2018. Sua contratação seria um pedido especial do técnico Zinédine Zidane, que é fã do futebol de Pogba.Após sofrer muito com lesões ao longo da temporada, o camisa 6 dos Diabos Vermelhos se recuperou para a reta final depois da pausa por conta da disseminação do novo coronavírus e vem sendo um dos destaques do time de Ole Gunnar Solskjaer.
Pogba chegou ao Manchester United em agosto de 2016, depois de muito destaque na Juventus. Na ocasião, o clube inglês pagou 105 milhões de euros (R$ 370,6 milhões à época) à Velha Senhora pelo jogador, transformando-o no atleta mais caro do mundo àquela altura.

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