A pedido de Zidane, Real Madrid mantém interesse em Pogba

Alvo antigo do Real Madrid, o meio-campista Paul Pogba não foi esquecido nos corredores do Santiago Bernabéu. De acordo com informações da revista "France Football", o jogador do Manchester United ainda agrada aos merengues e pode receber uma nova investida em breve.

O portal afirma que depois da negativa na janela de transferências do verão passado, o clube espanhol não desistiu do astro campeão mundial com a França em 2018. Sua contratação seria um pedido especial do técnico Zinédine Zidane, que é fã do futebol de Pogba.Após sofrer muito com lesões ao longo da temporada, o camisa 6 dos Diabos Vermelhos se recuperou para a reta final depois da pausa por conta da disseminação do novo coronavírus e vem sendo um dos destaques do time de Ole Gunnar Solskjaer.