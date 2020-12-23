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A pedido de Thomas Tuchel, PSG vai atrás do zagueiro Rüdiger, do Chelsea

Jogador está sem espaço no Stamford Bridge e pode fazer o caminho inverso de Thiago Silva. Brasileiro deixou o PSG para acertar com o Chelsea no início da temporada...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 14:34
Crédito: AFP
Após perder o brasileiro Thiago Silva ao final da última temporada e não contratar nenhum defensor para substituir o zagueiro que foi para o Chelsea, o PSG pode ir justamente no clube londrino em busca de um xerife. Segundo a mídia francesa, Antonio Rüdiger, dos Blues, está na mira dos parisienses.
+ Veja a tabela do Campeonato InglêsDe acordo com o jornal "Le Parisien", o técnico Thomas Tuchel pediu a contratação do alemão e o PSG deverá fazer uma investida no mês de janeiro, com a abertura da janela de transferências do inverno europeu. Com poucas oportunidades em Londres na temporada, o atleta pode aceitar a mudança, visto que deseja ritmo de jogo para tentar uma convocação para a Eurocopa.
+ De ouro olímpico a 7 x 1: dez momentos marcantes da Seleção Brasileira na década
Reserva no time de Frank Lampard, perdendo espaço justamente para Thiago Silva, Rüdiger fez apenas cinco jogos na atual temporada. Na Premier League, o defensor foi titular apenas uma vez.

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