A pedido de Thomas Tuchel, PSG vai atrás do zagueiro Rüdiger, do Chelsea

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Após perder o brasileiro Thiago Silva ao final da última temporada e não contratar nenhum defensor para substituir o zagueiro que foi para o Chelsea, o PSG pode ir justamente no clube londrino em busca de um xerife. Segundo a mídia francesa, Antonio Rüdiger, dos Blues, está na mira dos parisienses.

+ Veja a tabela do Campeonato InglêsDe acordo com o jornal "Le Parisien", o técnico Thomas Tuchel pediu a contratação do alemão e o PSG deverá fazer uma investida no mês de janeiro, com a abertura da janela de transferências do inverno europeu. Com poucas oportunidades em Londres na temporada, o atleta pode aceitar a mudança, visto que deseja ritmo de jogo para tentar uma convocação para a Eurocopa.

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