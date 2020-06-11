A pedido de Sarri, Juventus irá atrás de Milik para ser companheiro de ataque de Cristiano Ronaldo

Crédito: Carlo Hermann / AFP

Depois da declaração do técnico Maurizio Sarri, da Juventus, que afirmou ser difícil encaixar Cristiano Ronaldo e Dybala no mesmo time, a imprensa italiana disse que o comandante da Velha Senhora deseja a contratação de Arkadiusz Milik, do Napoli, para ser companheiro de ataque do jogador português.

Segundo o "Calciomercato", Milik é, na visão de Sarri, o jogador que mais se encaixa com as características de jogo de Cristiano Ronaldo e poderia formar uma boa dupla com o atacante da seleção portuguesa.

Com contrato no time napolitano até junho de 2021, Milik poderá assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube a partir de janeiro se não for vendido na próxima janela ou se não renovar seu vínculo. O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, pede 40 milhões de euros (R$ 222 milhões) para liberar o polonês.