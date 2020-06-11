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A pedido de Sarri, Juventus irá atrás de Milik para ser companheiro de ataque de Cristiano Ronaldo

Atacante polonês do Napoli é um dos principais nomes do clube na temporada e chama a atenção de gigantes do Velho Continente...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 13:33

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 13:33

Crédito: Carlo Hermann / AFP
Depois da declaração do técnico Maurizio Sarri, da Juventus, que afirmou ser difícil encaixar Cristiano Ronaldo e Dybala no mesmo time, a imprensa italiana disse que o comandante da Velha Senhora deseja a contratação de Arkadiusz Milik, do Napoli, para ser companheiro de ataque do jogador português.
Segundo o "Calciomercato", Milik é, na visão de Sarri, o jogador que mais se encaixa com as características de jogo de Cristiano Ronaldo e poderia formar uma boa dupla com o atacante da seleção portuguesa.
Com contrato no time napolitano até junho de 2021, Milik poderá assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube a partir de janeiro se não for vendido na próxima janela ou se não renovar seu vínculo. O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, pede 40 milhões de euros (R$ 222 milhões) para liberar o polonês.
Na atual temporada, Milik marcou 12 gols em 22 jogos pelo Napoli.E MAIS:Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaLa Liga: veja as novidades preparadas para a volta do futebol na Espanha!Pai de Partey fala sobre futuro do jogador do Atlético de MadridClubes ingleses têm interesse no zagueiro Kurt Zouma, do ChelseaApós quebrar regras do protocolo, Semedo fica sem treinar no Barça E MAIS:

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