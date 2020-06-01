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futebol

A pedido de Guardiola, Manchester City vai atrás do zagueiro Bonucci

Defensor é um desejo antigo de Guardiola e City pode tentar a contratação do veterano de 33 anos. Stones pode deixar o clube para a chegada do zagueiro da Juventus...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 17:26

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 17:26

Crédito: AFP
Com muitos problemas na zaga ao longo desta temporada, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, está determinado a contratar um defensor para o próximo ano. E de acordo com o jornal "Calciomercato", a ideia do catalão é o veterano Leonardo Bonucci, da Juventus.
Não é de agora que o italiano de 33 anos entra na mira de Guardiola e agora a contratação pode, enfim, passar de um sonho. O que pesa contra é que a Juventus renovou seu contrato recentemente até 2024 e certamente não irá liberá-lo facilmente.
O Manchester City está disposto a colocar o zagueiro John Stones no mercado para abrir espaço para a chegada de Bonucci. O inglês foi contratado em 2016, mas foi um dos defensores que teve muitas lesões neste ano. O jogador teria o interesse tanto do Everton, onde jogava antes do City, como do Newcastle, que pode receber investimento árabe.E MAIS:Juventus pode oferecer Bernardeschi em troca por Jorginho, do ChelseaArsenal planeja renovar contrato de Aubameyang após especulaçõesSérgio Conceição pode alcançar feito histórico no futebol portuguêsMessi não ativa cláusula e segue no Barcelona por mais uma temporada E MAIS:

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