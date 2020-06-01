A pedido de Guardiola, Manchester City vai atrás do zagueiro Bonucci

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Com muitos problemas na zaga ao longo desta temporada, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, está determinado a contratar um defensor para o próximo ano. E de acordo com o jornal "Calciomercato", a ideia do catalão é o veterano Leonardo Bonucci, da Juventus.

Não é de agora que o italiano de 33 anos entra na mira de Guardiola e agora a contratação pode, enfim, passar de um sonho. O que pesa contra é que a Juventus renovou seu contrato recentemente até 2024 e certamente não irá liberá-lo facilmente.