A pedido de Guardiola, Manchester City pensa na contratação de Mikel Oyarzabal, da Real Sociedad

Crédito: TIZIANA FABI / AFP

Principal jogador da Real Sociedad e nome constante na seleção espanhola, o meia-atacante Mikel Oyarzabal atrai o interesse do Manchester City. A pedido do técnico Pep Guardiola, o clube inglês monitora a situação do atleta de 24 anos e pode fazer uma proposta em breve.De acordo com o jornal "As" e o portal "TeamTalk", o treinador catalão é um "grande admirador" do futebol do jogador, que disputou a Eurocopa e os Jogos Olímpicos de Tóquio recentemente. Em abril, o camisa 10 do time basco marcou o gol do título da Real Sociedad na Copa do Rei referente à temporada 2019/20, mas que só disputada em 2021 por conta da Covid-19.

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O interesse do Manchester City em Oyarzabal começou quando o clube vendeu o atacante alemão Leroy Sané ao Bayern de Munique, no início da temporada passada. Na ocasião, porém, os ingleses contrataram o espanhol Ferrán Torres, que à época deixou o Valencia.

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Além dos Cityzens, o portal diz que Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund também têm interesse em Oyarzabal, mas que a Real Sociedad não pensa em vendê-lo por um valor menor que o de sua multa rescisória, estipulada em 75 milhões de euros (R$ 464 milhões). O atleta tem contrato até junho de 2024.

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